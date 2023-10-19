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بدء فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري
الساحة الفلسطينية
2023-10-19 | 16:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
4,044 مشاهدة
أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الخميس، بإن مصر بدأت بإزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري.
وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان بحسب وكالة "رويترز" إن معدات لإصلاح الطرق مرت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة استعدادا لتوصيل بعض المساعدات المكدسة في سيناء.
وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري الخميس، لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم الجمعة حسبما صرح المصدران الأمنيان المصريان.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هناك المزيد من المساعدات تنتظر بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".
وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.
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