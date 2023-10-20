"إسرائيل" تعلن خطة لإجلاء سكان كريات شمونة من الحدود اللبنانية

واعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "قيادة الجبهة الداخلية أبلغت رئيس البلدية عن القرار قبل قليل. وستدار الخطة من قبل السلطة المحلية، ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع".وأمس اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية عن سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى مكون من 9 طوابق في مدينة كريات شمونة الإسرائيلية.وذكرت أن القصف الصاروخي لكريات شمونة أدى إلى سقوط 3 إصابات.وأعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان باتجاه مناطق في الجليل الغربي أبرزها نهاريا وشلومي.