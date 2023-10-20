ووصف الرئيس الأمريكي في خطاب نادر للأمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسلحي حماس بـ "الطغاة" الذين يجب هزيمتهم، كما حث الكونغرس على عدم السماح للسياسات "الحزبية التافهة" بعرقلة حزمة مساعداته الوشيكة لأوكرانيا وإسرائيل، وفقاً لصحيفة "التليغراف" البريطانية.ولم يكشف بايدن عن تكلفة الحزمة، التي سيتم الكشف عنها اليوم الجمعة، لكن من المتوقع أن تصل إلى 105 مليارات دولار للعام المقبل، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و 14 مليار دولار لإسرائيل.وأضافت الصحيفة أن الحزمة تشمل 10 مليارات دولار للجهود الإنسانية، و 14 مليار دولار لإدارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومكافحة تهريب الفنتانيل، و7 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تشمل تايوان.حيث قيل إن بايدن يأمل في أن يؤدي دمج كل هذه القضايا في تشريع واحد إلى إنشاء التحالف السياسي اللازم للحصول على موافقة الكونغرس.وسيكون أمام بايدن العديد من العقبات التي عليه التغلب عليها قبل أن يتمكن من الحصول على الموافقة على الحزمة. حيث إن المجلس حاليا في أزمة نتيجة عدم تمكن الأغلبية الجمهورية من اختيار رئيس ليحل محل كيفن مكارثي المخلوع.كما لفتت الصحيفة إلى معارضة الجمهوريين المحافظين الذين رفضوا بالفعل إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا مع اقتراب معركتها ضد الغزو الروسي من مرور عامين.بالإضافة إلى المقاومة على الجانب الآخر من الطيف السياسي عندما يتعلق الأمر بالمساعدة العسكرية لإسرائيل، التي تقصف قطاع غزة رداً على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.