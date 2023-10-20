ارتفاع جديد بعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين

وذكر بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 4137 شهيداً و13 ألف جريح".وأعلن الجيش الإسرائيلي هذه الليلة عن شن 100 غارة جوية على عدد من المواقع في قطاع غزة، قال إنها أهداف عملياتية تستخدمها حماس.وأفادت وسائل اعلام عربية، بأنه "تم تدمير أو إتلاف 11000 مبنى، فيما لم يعد لدى 92 ألف شخص مسكن، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 14 على التوالي على قطاع غزة.في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن هدف العملية في غزة هو تدمير حماس، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.