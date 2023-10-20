مصر: ليس لنا دور في اغلاق معبر رفح مع قطاع غزة

أكدت مصر، اليوم الجمعة، نفيها أن يكون لها أي دور أو تحملها مسؤولية إغلاق معبر رفح البري الواصل مع قطاع غزة وذلك رغم عدم وجود حركة سفر عبره خلال حرب غزة.





وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر "إكس" إن "مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسئولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة، المعبر مفتوح ومصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم".