السويد تهدد بطرد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية

وقالت الوزيرة لصحيفة "أفتونبلاديت": "إذا اختار شخص ما الاحتفاء بالموت الذي ينشره الإرهاب، فإنه بإمكان المرء هنا أن يتساءل بحق عمّا إذا كان قد فقد حقوقه في التواجد هنا".هذا وتلقى إسرائيل دعما غربيا منقطع النظير منذ إطلاق حركة حماس في قطاع غزة، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وقالت إنها رد على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.وفي المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن حتى الساعة غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.وأسفرت تلك الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع المحاصر أصلا منذ سنوات.