عباس لسوناك: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".وذكرت الوكالة الرسمية أن "الرئيس الفلسطيني أكد أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين".وأفادت بأن "رئيس الوزراء البريطاني سوناك، قدم التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدا أن بلاده ضد قتل المدنيين وأن لندن ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة".وأكد سوناك على "التزام بلاده بحل الدولتين لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار".ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.وتنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 في العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.