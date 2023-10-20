أكثر من 4100.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة في بيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162آخرين بجروح مختلفة".وبحسب الوزارة فإن "16 شهيدا وعشرات الجرحى" قتلوا جراء استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط قطاع غزة مساء الخميس".وأشار البيان إلى "وجود 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 720 طفلا".من جهتها، قالت مؤسسة "كاريتاس إنترناشيونال" الإغاثية غير الحكومية في بيان إن "نحو 500 شخص لجأوا إلى الكنيسة بينهم خمسة من موظفيها مع عائلاتهم".وأكد البيان "شعرنا بصدمة كبيرة عندما علمنا بوفاة زميلتنا فيولا (26 عاما) وزوجها وابنتهما الرضيعة" في القصف".وبحسب المؤسسة الدولية، فإن " 17 شخصا آخرين على الأقل قتلوا فيما هناك أشخاص تحت الأنقاض".