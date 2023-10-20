بلينكن يوجه دعوة لحماس بشأن الرهائن الأمريكيين في غزة

لكن بلينكن دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأمريكيين الذين تحتجزهم منذ هجماتها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: "لا يزال عشرة أميركيين في عداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضا منهم رهائن لدى حماس مع نحو مئتي رهينة تحتجزهم في غزة".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "كل الرهائن يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط".