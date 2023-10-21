بينها آلاف الوحدات السكنية.. رقم "كارثي" للمباني المدمرة في غزة جراء القصف

وذكر المكتب في بيان، أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير أكثر من 5500 مبنى تضم 14 ألف وحدة سكنية بشكل كلي".وأضاف، أن "القصف الإسرائيلي أدى إلى تعرض 160 مدرسة لأضرار مختلفة 19 منها خرجت عن الخدمة".وأشار الى، أن "عدد المساجد التي تم تدميرها 17 مسجداً إثر العدوان الإسرائيلي على مدن القطاع".وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 قتيلا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.