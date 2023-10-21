إسرائيل تعلن حصيلة جديدة لأعداد "الرهائن" في غزة

وأوضح المتحدث أن العدد "ليس نهائيا"، إذ لا يزال الجيش يحقق في معلومات جديدة بشأن المفقودين، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".وبهذا، ارتفع العدد الذي كان في السابق 203 مختطفين، بإضافة 7 آخرين.ولا يشمل هذا العدد المختطفتين الأميركيتين اللتين أعلنت حركة حماس، الإفراج عنهما بوساطة قطرية.وكانت حماس قد أعلنت الإفراج عن جوديث وابنتها ناتاي رعنان، "لدواع إنسانية"، وفق وساطة قطرية.