بوتين يثمن مواقف العراق تجاه الأزمة الفلسطينية

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على هامش مشاركته في قمة القاهرة للسلام، الخاصة بمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل إيقاف الحرب الظالمة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا، وتهديم البيوت والمؤسسات، مشيراً إلى مبادرة العراق الخاصة بهذا الأمر والتي تستهدف إيقاف القتال وفتح الممرات لنقل المساعدات العاجلة لأهالي غزة المحاصرين".من جانبه، نقل نائب وزير الخارجية الروسي "تحيات فلاديمير بوتين لرئيس مجلس الوزراء، ثمن فيها مواقف العراق ودوره من الأزمة الحالية، معرباً عن موقف روسيا في وجوب إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الأهالي".