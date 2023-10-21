مقرب من الصدر يصدر توضيحاً بشأن "اعتصام الحدود"

اصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، توضيحاً بشأن دعوة الأخير لاعتصام عند الحدود، معتبراً أن الذهاب قبل تحديد الموعد عصياناً.

وقال صالح محمد العراقي في بيان، إن "الذهاب الى الحدود العراقية قبل تحديد الموعد من قبل الصدر.. يعتبر عصياناً وخروجاً عن المركزية".

وأضاف أن "من يشارك الفاسدين في التجمهر عند الحدود هو ليس من التيار في شي، فانتظروا الأوامر.. وستاتيكم لاحقاً"، مستدركاً بالقول "في ما إذا وجدنا تجاوباً شعبياً من الدول العربية وتنسيقاً عالياً.. وإلا فإننا قد ألقينا الحجة أمام الله وأمام العالم أجمع".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أول أمس الخميس، الى اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية.





