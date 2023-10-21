يوم الأحد.. مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات ثانية إلى غزة

وقال غريفيث بحسب وكالة "رويترز": "نحن نتفاوض حاليا حول هذا الأمر، غدا قد نستقبل قافلة أخرى، وربما تكون أكبر قليلا، من 20 إلى 30 شاحنة".

وأعلن مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان عن هدف تسليم ما يصل إلى 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا عبر معبر رفح في مصر، كما نقلت شبكة "سي إن إن".ودخلت، السبت، شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة.وأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قافلة المساعدات التي دخلت السبت وقوامها 20 شاحنة منها شاحنات محملة بالمياه والمعلبات وبعض شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية، حيث كان يدخل القطاع يوميا أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات.