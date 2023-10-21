اعتراف إسرائيلي: حماس أعدت لنا مفاجآت

وفي اجتماع مع قادة قوات غولاني، قال هليفي إن "العملية البرية تنطوي على مهمات عملياتية، والمطلوب بالإضافة للقضاء على العدو، تدمير بنيته التحتية. قطاع غزة مكتظ بالسكان، ومعقد، لكنني أثق بمدى قدرة ومهارة الجيش الإسرائيلي، مهنيتكم ستحدد النتيجة".واضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة. وسنحتفظ في أذهاننا ونحن نقوم بواجبنا بالصور والانطباعات التي خلفها هجوم يوم السبت الذي شنته حركة حماس قبل أسبوعين".وتابع قائلا: "العدو يعد لنا الكثير من المفاجآت، ونحن بدورنا نعد لهم.. سوف تكون كل قدرات الجيش الإسرائيلي في خدمة جنودنا".