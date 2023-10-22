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8 كتب تُعرّفك على القضية الفلسطينية من قبل الاحتلال إلى طوفان الأقصى

الساحة الفلسطينية

2023-10-22 | 05:08
8 كتب تُعرّفك على القضية الفلسطينية من قبل الاحتلال إلى طوفان الأقصى
المصدر:
عربي بوست
289 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

في ظل استمرار معركة "طوفان الأقصى"، تعود القضية الفلسطينية لتفرض نفسها على رأس الأولويات في مختلف دول العالم رغم تباين المواقف، فقد صارت أخبار وصور المجازر والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين ورد المقاومة تتصدر المشهد الإعلامي العالمي، كما تتضاعف يومياً أعداد المتعاطفين مع الفلسطينيين الذين يكتشفون يومياً كذب وتضليل الاحتلال.

مواجهة هذا الكذب والتضليل الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين وقضيتهم، لا بدَّ أن تكون عبر معرفة تاريخ القضية الفلسطينية، فجذور قضية فلسطين تعود إلى أكثر من قرن من الزمان.

صحيح أن إعلان احتلالها جاء بعد النكبة عام 1948، التي تم فيها طرد 700 ألف فلسطيني من منازلهم ليحتلها الإسرائيليون، لكن الحديث حول فلسطين والمحاولات الحثيثة لاحتلالها كان أقدم من ذلك، منذ نهايات القرن التاسع عشر.

إذا أردتَ أن تعرف أكثر حول القضية الفلسطينية فقد جمعنا لك قائمةً ببعض الكتب التي ستساعدك بلا شك في الإلمام ببعض جوانب القضية الفلسطينية التاريخية.

1- الجذور الاجتماعية للنكبة
 يفنِّد الكاتب أكرم حجازي، من خلال كتابه هذا، أسطورة تخلّي الفلسطينيين عن أراضيهم للصهاينة من خلال دراسة مُعمقَة لأنماط الملكية والإنتاج العربية وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمجتمع في فلسطين خلال العهدين العثماني وعهد الانتداب البريطاني، وأخيراً التسلل الصهيوني داخل الأراضي العربية منذ نهايات القرن التاسع عشر ودور الكولونيالية البريطانية في تجهيز البنية التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضي الفلسطينية للصهيونية قُبيل النكبة.

2- تاريخ فلسطين الحديث
الكتاب من تأليف الباحث عبد الوهاب الكيالي، وصدر عام 1970 وأعيدت طباعته عشرات المرات.

يعتبر الكتاب أول محاولة جادة لتسجيل تاريخ فلسطين اعتماداً على المصادر التاريخية الأولية، بدءاً من بداية الهجرات الصهيونية الأولى لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر.

3- القضية الفلسطينية.. إدوارد سعيد
يعتبر إدوارد سعيد أحد أكثر المفكرين الفلسطينيين بل والعرب البارزين المعروفين دولياً، وهو ناقد أدبي فلسطيني-أمريكي، وأحد أهم مؤسسي دراسات ما بعد الاستعمار. ويعتبره البعض أحد أهم 10 مفكرين في القرن العشرين.

يناقش إدوارد سعيد في كتابه "القضية الفلسطينية" الصادر في عام 1979 أوضاع الشعب الفلسطيني وتاريخ "النكبة" التي حدثت عام 1948، عندما تم تهجير آلاف الفلسطينيين وتشريدهم في الشتات، وتشويه القضية الفلسطينية في العالم الغربي.

كما يتتبع الكتاب أيضاً تطور الحركات السياسية الفلسطينية، لاسيما "منظمة التحرير الفلسطينية" بقيادة صديقه آنذاك، ياسر عرفات، وتغيّر مفاهيم الجماعات الفلسطينية إزاء مسألة الهوية اليهودية والدولة الإسرائيلية.

4- القضية الفلسطينية من منظور جديد
 الكتاب من تأليف الدكتور لبيب قمحاوي، وهو صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ويناقش من خلاله الكاتب المخاطر الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية اليوم.

ويتعرض لإشكاليات تتعلق بما إذا كان الفلسطينيون سجناء منظومة شعارات وإرث وسردية سياسية لما بعد النكبة، حيث يعيشون في المهجر يعانون، يكافحون، يكابدون الألم والعذاب ويقدمون البطولات ويتمسكون بالآمال.

5- مقدمة لدراسة الصراع العربي- الإسرائيلي
في هذا الكتاب يطرح المسيري رؤيته لجذور الصراع العربي الإسرائيلي ومساره ومستقبله، كما يركز على الصهيونية والاستعمار الصهيوني، كما تناول في الكتاب تاريخ الصهيونية.

وبالإجمال، فإن للمسيري أعمالاً عديدة عن إسرائيل والصهيونية، نذكر منها على سبيل المثال: كتاب العنصرية الصهيونية، وكتاب نهاية التاريخ: دراسة في بنية الفكر الصهيوني.

6- حرب المئة عام على فلسطين
يُصنّف هذا الكتاب، الذي نُشر في مايو/أيار عام 2020، باعتباره واحداً من أفضل الكتب المتعلقة بتاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ويوضح فيه المؤلف والمؤرخ الفلسطيني الأمريكي، رشيد الخالدي، منذ البداية أنَ إنشاء إسرائيل هو "غزو استعماري استيطاني"، وليس حرباً بين حركتين وطنيتين متنافستين.

يُحدد المؤلف في كتابه 6 لحظات حاسمة في تاريخ الصراع وهي بالترتيب: وعد بلفور عام 1917، وخطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1947، وقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، واتفاقيات أوسلو عام 1993 وزيارة أرئيل شارون لجبل الهيكل عام 2000.

وبينما قدَم الخالدي استعراضاً لوحشية وسوء النية الإسرائيلية على مر السنين، كتب أيضاً بكل صدق وألم عن إخفاقات القيادة الفلسطينية المنقسمة في أغلب الأحيان، لذا يُمثل هذا الكتاب بداية رائعة لمن يريد معرفة المزيد عن القضية الفلسطينية.

7- المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت الاحتلال: قراءة نقدية وتحليلية
هو أحد الكتب المحورية، التي تناولت المقاومة الشعبية الفلسطينية بالدراسة والتحليل، هو من تأليف الأكاديمييْن الفلسطينييْن: ليندا طبر وعلاء العزة، صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت عام 2014. ويحاول هذا الكتاب تسليط الضوء على السياق التاريخي الذي أنتج تجارب الانتفاضات الفلسطينية، وفهم العوامل التي أسهمت في تشكل هذه التجارب، وتوضيح أهميتها ومدى ارتباطها بواقع اليوم وإمكان إعادة الاعتبار إليها. وقد تم التركيز على مفهوم المقاومة الشعبية ضمن السياق التاريخي الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

8- تاريخ الفكر الصهيوني: جذوره ومساره وأزمته
صدر هذا الكتاب عن دار الشروق في القاهرة عام 2009، وفيه يتناول الدكتور عبد الوهاب المسيري بالعرض والتحليل تاريخ الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية وجذورها في الحضارة الغربية.

حيث يتتبع المسيري تاريخ فكرة الصهيونية قبل هرتزل وبلفور، والمراحل التي مرت بها حتى تبلورها في مطلع القرن العشرين. ثم يتعرض للجذور الغربية للفكر الصهيوني، مسلطاً الضوء على علاقة الصهيونية بالاتجاهات الفكرية الغربية، كالرومانسية والنيتشوية، وبالحركات السياسية الغربية، كالنازية والفاشية.

ثم يستعرض أهم التيارات الصهيونية وأوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، قبل أن يناقش وضع الصهيونية في الوقت الراهن وموقفها من الجماعات اليهودية في العالم، وملامح أزمتها التاريخية.

الساحة الفلسطينية

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