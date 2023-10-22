نتنياهو: حرب غزة مسألة حياة او موت لإسرائيل

وقال نتنياهو في بيان، إن حزب الله إذا ذهب إلى حرب مع إسرائيل فإن ذلك "سيجلب دماراً لا يمكن تصوره عليه وعلى لبنان".وأضاف أنه "لا يستطيع القول بعد ما إذا كان حزب الله سيقرر الدخول في الحرب بالكامل".وأشار نتنياهو الى ان حرب غزة بالنسبة لإسرائيل مسألة حياة او موت".