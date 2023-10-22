مقررات اجتماع الصحفيين العرب في القاهرة

وذكر بيان للاتحاد، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر انشاء منصة اعلامية لكشف وفضح التضليل الاعلامي الذي تمارسه وسائل الاعلام الغربية واعلام الاحتلال، فضلا من ملاحقة مسؤولي الاحتلال في المحاكم الدولية عن جرائم الحرب والقتل التي اقترفوها بحق الصحفيين والشعب الفلسطيني".وقرر الاتحاد أيضا "انشاء صندوق خاص للمساهمة في اعادة بناء مساكن عوائل الشهداء الصحفيين الفلسطينيين وتقديم العون لهم"، مطالبا "الاتحاد الدولي للصحفيين بعقد لقاء مشترك وسريع لاتخاذ خطوات عملية لفضح ما يقترفه الصهاينة ومواجهة التضليل الاعلامي الغربي والصهيوني".وشجب اتحاد الصحفيين العرب "بكل قوة الاستهداف الممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين من خلال الاغتيال وتدمير المنازل ومقرات المؤسسات الاعلامية في غزة"، رافضا "محاولات كيان الاحتلال اصدار قوانين بهدف اغلاق مؤسسات اعلامية وقنوات تلفزيونية ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك المشترك لكشف ذلك والجرائم التي اقترفها الصهاينة"، مطالبا "المؤسسات الاعلامية العربية بوقف استضافة مجرمي الحرب الصهاينة خصوصاً الذين يحرضون على قتل الفلسطينيين ويبررون للجرائم الصهيونية على شاشاتها".وقر الاتحاد "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية لتنسيق المواقف والاجراءات الواجب اتخاذها لنصرة الحق الفلسطيني".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال المؤتمر الطارئ لاتحاد الصحفيين العرب، في العاصمة المصرية "القاهرة"، برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي؛ بشأن الأوضاع في قطاع غزة.