"المناورة الأخيرة".. حديث إسرائيلي يخص "العملية البرية"

وأضاف غالانت، خلال زيارة قام بها لعمليات سلاح الجو: "الأمر سيستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة لكن في النهاية لن تكون هناك حماس".وتابع قائلا: "قبل أن يلتقي.. بقوات المدرعات والمشاة، فهو يواجه قنابل القوة الجوية.. أنتم تعرفون كيفية القيام بذلك بطريقة فتاكة ودقيقة وعالية الجودة، كما ثبت حتى الآن"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" في نسختها الإنجليزية.والجمعة، صرح غالانت بأن الحرب على غزة تتكون من 3 مراحل والهدف منها القضاء على حركة حماس وإنشاء نظام أمني جديد في القطاع.وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.