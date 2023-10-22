مقتل وإصابة ثلاثة جنود "إسرائيليين" قرب غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار على الجنود.وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الأحد تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.وأضافت أن عناصر القسام التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.وأفادت الكتائب بأن جنود القوة الإسرائيلية التي وقعت في كمين بخانيونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام.