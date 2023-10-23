الصين تعتبر الوضع في غزة "خطيراً للغاية" وتُحذر من هذا الأمر

وقال المبعوث تشاي جون، الذي يزور الشرق الأوسط، إن التأثيرات غير المباشرة في المنطقة وعلى المستوى الدولي آخذة في الاتساع، مع انتشار الصراع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية والحدود الإسرائيلية السورية، مما "يجعل التوقعات مثيرة للقلق"، حسبما نقلت رويترز.ودعا تشاي المجتمع الدولي إلى أن يكون "يقظا للغاية في هذا الصدد" وأن يتخذ إجراءات فورية لحث الأطراف المعنية على الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنب وقوع كارثة إنسانية خطيرة مع بذل "جهود مشتركة للسيطرة على الوضع".ونقل تلفزيون الصين المركزي عن تشاي قوله أيضا إن الصين مستعدة لفعل "كل ما يفضي" لتعزيز الحوار وتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام، فضلا عن تعزيز حل الدولتين والتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع.وفي الأسبوع الماضي، أرجع تشاي سبب الأزمة بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ضمانات لحقوق الفلسطينيين عندما التقى بنظيره الروسي في قطر، الوسيط في الصراع.وقال تشاي إن الصين ستواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، وستزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ودول أخرى في المنطقة لتعزيز التنسيق بهدف إنهاء الأزمة.وقبل رحلته، أجرى تشاي مكالمات هاتفية مع رؤساء وزارات الخارجية الفلسطينية وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج، وكذلك مع الممثلين الخاصين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.