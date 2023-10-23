حصيلة مرعبة.. إجمالي شهداء غزة يتجاوز الـ5 آلاف

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الجاري، "بلغ 5087 شهيدا، من بينهم 2055 طفلا و1119 امرأة، فيما أصيب 15273".وأوضحت أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسببت الضربات الإسرائيلية في استشهاد 436 شخصًا من بينهم 182 طفلا.وأضاف المسؤولون أن 57 شخصًا من الكوادر الطبية استشهدوا إثر الغارات، وأصيب مئة آخرين، فيما خرج 12 مستشفى و32 مركزا طبيا عن الخدمة بسبب الضربات الجوية أو نفاد الوقود.يشار إلى أنه في السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجوما على مناطق وبلدات في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، بالإضافة إلى خطف حوالي 222 رهينة ونقلهم إلى غزة.وردت إسرائيل على الهجوم بضربات جوية مكثفة، وحشدت دباباتها وقواتها بالقرب من غلاف القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع، ودعت الفلسطينيين إلى إخلاء شمالي غزة، حيث تقول إن حماس تتحصن هناك.