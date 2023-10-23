الدفعة الرابعة من المساعدات تدخل قطاع غزة

وقال الهلال الأحمر المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه "تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الاحتياجات الطبية وذلك بناء على ما حدده الهلال الأحمر الفلسطيني من احتياجات لأزمة لأهالينا في غزة".وأعلنت مؤسسة حياة كريمة إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "استمرار دخول المساعدات لإخواننا في غزة".وأضافت حياة كريمة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "تم إدخال 34 سيارة من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني".وتابعت مؤسسة حياة كريمة أن "الدعم سيظل مستمرا فساندونا".