روسيا: أمريكا تهتم بالأرباح ولا تفكر بمصير إسرائيل وفلسطين

وقالت كوفيتيدي: "لا أحد في الولايات المتحدة يفكر حقا في مصير شعب إسرائيل وشعب فلسطين. هذا واضح. في الولايات المتحدة، يفكرون فقط في الأرباح، وليس بحياة البشر. إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة، وسترتفع تلقائيا أسعار كل شيء على الإطلاق وتحقق الولايات المتحدة أرباحا هائلة".وأضافت: "لن تبخل الولايات المتحدة بتقديم تعازي لا قيمة لها لإسرائيل وستقوم بتسليح الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي من أجل الحصول على أرباح بمليارات الدولارات من الحرب التي أثاروها بأنفسهم".وأشارت إلى أن "الناخبين الأمريكيين غير راضين عن الحكومة الحالية، وأغلبية الناخبين واثقون من أن الحكومة تخدم الأغنياء فقط، والديمقراطية تحتضر في البلاد. ويتفاقم الوضع بسبب الصراع المحتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين، والذي يمكن أن يؤدي إلى دائرة عنف، لأن كلا الجانبين على استعداد لاستخدام أساليب العنف".وأكدت أن "الحروب على الأراضي الأجنبية وحكايات العدوان الروسي في الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إخفاء الحالة المزرية للاقتصاد الأمريكي عن الأمريكيين العاديين".ونوهت بأن استطلاعات الرأي الاجتماعية تظهر أن الأمريكيين "لم يعودوا يثقون بالمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة".وذكر مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق لموقع "أكسيوس" إن "البنتاغون يخطط لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى إسرائيل، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا من مخزون الطوارئ الأمريكي".وأفادت مصادر مطلعة أمريكية، بأن "الولايات المتحدة تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من القبة الحديدية إلى إسرائيل".