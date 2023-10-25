توم هرندال البريطاني.. ذهب لفلسطين لتغطية الأحداث فتلقى رصاصة "إسرائيلية" بالرأس



السومرية نيوز – دوليات



ذهب لفلسطين لمحاولة تغطية الأحداث، فتلقى رصاصة في الرأس أثناء محاولة إنقاذ أحد أطفال غزة ومساعدته، توم هرندال، ناشط السلام البريطاني الذي قام بتصوير الجدار الشهير بجملة كتبها أهل فلسطين عن راشيل كوري: "راشيل كوري، التي جاءت لوقف مايحدث، شكرًا لك، نتذكرك بكل حب وفخر وإلهام".

يذكر أن الناشطة الأمريكية راشيل كوري لقيت حتفها في 17 مارس/آذار عام 2003، عندما قتلتها جرافة إسرائيلية كانت بصدد هدم منزل فلسطيني في قطاع غزة.



ويعتبر مدونون قصة توم هرندال، ناشط السلام البريطاني، من القصص الكثيرة التي يحاول الإعلام الغربي إخفاءها عن العالم وعن شعوبهم.



فيما أشاروا الى أن هرندال، لا ينتمي لأي فصيل أو حزب، وقرر الاستمرار لمحاولة تغطية ما يحدث في فلسطين وكشف الحقيقة.

قصة من القصص الكثيرة التي يحاول الإعلام الغربي إخفاءها عن العالم وعن شعوبهم.



توم هرندال، ناشط السلام البريطاني الذي ذهب لــفلسطين لمحاولة تغطية الأحداث ، وهو الذي قام بتصوير الجدار الشهير بجملة كتبها أهل فلسطين عن راشيل كوري : "راشيل كوري، التي جاءت لوقف مايحدث، شكرًا لك، نتذكرك… pic.twitter.com/9TSlyUYlXk — Ahmedöv (@a5medv) October 24, 2023



وتحدثوا عن المأساة التي مرت بهرندال، عندما تلقى رصاصة في الرأس أثناء محاولة إنقاذ أحد أطفال فلسطين ومساعدته على مرور الشارع، وبعد ذلك الإفراج المبكر عن الجندي الصهوني الذي قام بإطلاق الرصاص على رأسه.



بالمقابل، قالت والدة توم هرندال، إن "الطريقة التي يُعامل بها الفلسطينيين أصعب من أي شيء يتخيله البشر، في اليوم الذي تم قنص توم فيه كان يحاول حماية أطفال فلسطين لأن القناص كان يستهدف الأطفال وقتها، وعندما حاول توم انقاذ الطفل الثاني، القناص ضربه". وتحدثوا عن المأساة التي مرت بهرندال، عندما تلقى رصاصة في الرأس أثناء محاولة إنقاذ أحد أطفال فلسطين ومساعدته على مرور الشارع، وبعد ذلك الإفراج المبكر عن الجندي الصهوني الذي قام بإطلاق الرصاص على رأسه.بالمقابل، قالت والدة توم هرندال، إن "الطريقة التي يُعامل بها الفلسطينيين أصعب من أي شيء يتخيله البشر، في اليوم الذي تم قنص توم فيه كان يحاول حماية أطفال فلسطين لأن القناص كان يستهدف الأطفال وقتها، وعندما حاول توم انقاذ الطفل الثاني، القناص ضربه".