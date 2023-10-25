توم هرندال البريطاني.. ذهب لفلسطين لتغطية الأحداث فتلقى رصاصة "إسرائيلية" بالرأس

قصة من القصص الكثيرة التي يحاول الإعلام الغربي إخفاءها عن العالم وعن شعوبهم.
توم هرندال، ناشط السلام البريطاني الذي ذهب لــفلسطين لمحاولة تغطية الأحداث ، وهو الذي قام بتصوير الجدار الشهير بجملة كتبها أهل فلسطين عن راشيل كوري : "راشيل كوري، التي جاءت لوقف مايحدث، شكرًا لك، نتذكرك… pic.twitter.com/9TSlyUYlXk
— Ahmedöv (@a5medv) October 24, 2023
قصة من القصص الكثيرة التي يحاول الإعلام الغربي إخفاءها عن العالم وعن شعوبهم.
توم هرندال، ناشط السلام البريطاني الذي ذهب لــفلسطين لمحاولة تغطية الأحداث ، وهو الذي قام بتصوير الجدار الشهير بجملة كتبها أهل فلسطين عن راشيل كوري : "راشيل كوري، التي جاءت لوقف مايحدث، شكرًا لك، نتذكرك… pic.twitter.com/9TSlyUYlXk
والدة توم هرندال تحكي عن إبنها:
"الطريقة التي يُعامل بها الفلسطينين أصعب من أي شيء يتخيله البشر، في اليوم الذي تم قنص توم فيه كان يحاول حماية أطفال فلسطين لأن القناص كان يستهدف الأطفال وقتها، وعندما حاول توم انقاذ الطفل الثاني، القناص ضربه.."
😞pic.twitter.com/AcGN3EpMVb
— Ahmedöv (@a5medv) October 24, 2023
والدة توم هرندال تحكي عن إبنها:
"الطريقة التي يُعامل بها الفلسطينين أصعب من أي شيء يتخيله البشر، في اليوم الذي تم قنص توم فيه كان يحاول حماية أطفال فلسطين لأن القناص كان يستهدف الأطفال وقتها، وعندما حاول توم انقاذ الطفل الثاني، القناص ضربه.."
😞pic.twitter.com/AcGN3EpMVb