إسرائيل "تكذب" ثم تتراجع... ماذا جرى في موقع "زيكيم" الليلة الماضية؟

وكان جيش الاحتلال نشر "رواية كاذبة" قال فيها إن جنوده قتلوا 10 من عناصر الكوماندوز البحري التابعين للقسام، بعد دخولهم إلى موقع "زيكيم"، ثم اعترف اليوم أن مقاتلين فقط هما من اقتحما الموقع وخاضا اشتباكاً عنيفاً مع القوات.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المقاتلين اللذين نجحا في الوصول إلى الموقع عبر البحر من قطاع غزة اشتبكا مع القوات لمدة 5 ساعات.وكانت كتائب القسام أعلنت، في بلاغ عسكري، مساء أمس أن قوة من الضفادع البشرية نجحت في التسلل بحراً والوصول الى شواطئ "زيكيم"، جنوب عسقلان المحتلة، وخاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.ونفذت قوات البحرية في القسام عدة إنزالات في مواقع الاحتلال خلال معركة "طوفان الأقصى" واعترف الاحتلال بخسائر بشرية وفي المعدات.