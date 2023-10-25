بينها العراق.. أمريكا تنشر منظومات دفاع جوي في 7 دول عربية بهذا الموعد

أفادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) ونقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون أرسل نظام الدفاع الصاروخي ثاد إلى المملكة العربية السعودية، وأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى الكويت والأردن والعراق والسعودية وقطر والإمارات.وأوضحت المصادر أنه سيتم نشر هذه المنظومات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وأفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، بأن الجيش الأمريكي بدأ في نشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي ثاد (الدفاع عن المناطق المرتفعة) وأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات في الشرق الأوسط.ووفقا له، ستخصص هذه المنظومات لتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة. وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 22 أكتوبر بنشر هذه الأصول في الشرق الأوسط.وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة منذ 19 أكتوبر.