الصحة الفلسطينية: 7000 مريض وجريح يواجهون خطر الموت في غزة

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "مستشفياتنا مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها".وأضاف: "نطالب بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري والآن 7000 مريض وجريح في مستشفيات القطاع يواجهون خطر الموت".وتابع: أن "مستشفيات القطاع تحولت إلى مساكن لإيواء النازحين".وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): أنه تم إعادة توطين ما يقرب من 600 ألف نازح في المراكز التابعة لهذه الوكالة في غزة.