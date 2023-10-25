قرابة النصف من الأطفال.. رقم مرعب لعدد القتلى الفلسطينيين خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة إن "عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ 7 تشرين الاول بلغ 6546 من ضمنهم 2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 مواطنا بجروح مختلفة".الجيش الإسرائيلي استهدف المؤسسات الصحية بشكل مباشر وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إذا لم يتم إخلاءها وأخرج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "القطاع الصحي يعاني من عجز كبير في الكادر البشري الذي استهدف الجيش الإسرائيلي جزء كبير منه وتم تشريد جزء كبير آخر الأمر الذي حال دون قدرة الكادر البشري على الوصول إلى المرافق الصحية".وأضافت: "استهداف المنظومة الصحية أدى الى تضرر 57 مؤسسة ومقتل 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".وتابعت الوزارة: "تلقت الوزارة 1600 بلاغا عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض".