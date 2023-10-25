اين وصلت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة.. قطر تكشف

وقال الشيخ محمد الذي يشغل أيضًا منصب وزير الشؤون الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في الدوحة إن "عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة تجاوز كثيرًا عدد الأطفال الذين قتلوا في حرب أوكرانيا لكن لم يكن هناك رد فعل متماثل في الأزمتين".وأضاف، أنه "يأمل في تحقق انفراجه في الإفراج عن المحتجزين "قريبًا"، مشددًا على أن "السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي في غزة هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة".من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن "أي اجتياح بري إسرائيلي لغزة سيعقد جهود إعادة المحتجزين".وذكر ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن أهم أولويات قطر هي إعادة المحتجزين سالمين ما يتطلب عدم تعرضهم لأذى في تبادل إطلاق النار.وأضاف الأنصاري "قطر تركز جهود الوساطة على إطلاق سراح المحتجزين وهو أمر منفصل عن المناقشات الأوسع نطاقا لخفض التصعيد".