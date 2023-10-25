ليبيا تدعو لوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل وطرد سفرائها

وأكد المجلس في بيان، "ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية، مؤكدا رفضه لتهجير أهالي قطاع غزة بأي شك"..وحث البيان على "عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار".وهاجم المجلس الزيارات التي قام بها رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى إسرائيل لإعلان "دعمهم الكامل لها في إبادة الشعب الفلسطيني ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة"، وألقى بالمسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر، ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.كما انتقد المجلس "فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبر عن إرادة الشعوب، ليصل حال العجز حتى عن إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود".