أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية وإسرائيل ترد

ودعا أردوغان أيضا، في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى "وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وقال إن على الدول الإسلامية أن تتعاون لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".وأشار أردوغان إلى أن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل جماعة تحرير، ومجاهدون يخوضون معركة لحماية أراضيهم وشعبهم".وانتقد أردوغان، في كلمته، قوى الغرب التي عبرت عن تأييدها لرد إسرائيل على حماس، قائلا إن "الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل نوع من الاحتيال".وقال الرئيس التركي إنه يشعر بالحزن بسبب "عجز" الأمم المتحدة عن الاتفاق على قرار حول القصف الإسرائيلي لغزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هناك.ودعا أردوغان إلى إصلاح الأمم المتحدة، قائلًا إن مجلس الأمن بحاجة إلى الإصلاح ليكون أكثر شمولًا.وأضاف أنه يتعين على الدول الإسلامية أن تتعاون من أجل تحقيق السلام الدائم.ودعا أردوغان القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.وفيما يتعلق بمعبر رفح، بين الرئيس التركي أنه يتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحًا لمرور المساعدات الإنسانية، مضيفًا أنه ينبغي الانتهاء من تبادل السجناء على نحو عاجل.فيما رفضت الخارجية الإسرائيلية، تصريحات أردوغان التي قال فيها إن حماس ليست منظمة إرهابية.