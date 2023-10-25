دون سابق انذار.. الطيران الإسرائيلي يدمر عددا من المباني في غزة

أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الإسرائيلي دمر اليوم الأربعاء، عمارة التاج "3" وعددا من المنازل بقربها على رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، وسط غزة، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى.





وأكدت الوسائل الإعلامية، أن "القصف تسبب في سقوط 26 شهيدا وعدد كبير من المصابين".

وشكل القصف الإسرائيلي المكثف على البنى التحتية شمال غرب قطاع غزة، حزاما ناريا، استهدف عمارة "التاج 3"، وعددا آخر من المباني والعمارات السكنية.وأكدت الوسائل الإعلامية، أن "القصف تسبب في سقوط 26 شهيدا وعدد كبير من المصابين".