انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية إسرائيلية

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ وقع في منطقة نائية.من جانبها، قالت حركة حماس إنها أطلقت صاروخا، اليوم الأربعاء، باتجاه منتجع إيلات جنوب إسرائيل على بعد نحو 220 كيلومترا من قطاع غزة.ولم ترد أنباء فورية عن سقوط خسائر فيما يبدو أنه الهجوم الفلسطيني الصاروخي الأطول مدى في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.وفيما تواصل إسرائيل حشد قطاعاتها القتالية على اطراف قطاع غزة تمهيدا لاجتياح بري محتمل، تناولت صحيفة نيويورك تايمز تقارير تفيد بأن الاجتياح البري الإسرائيلي يواجه تعقيدات كبيرة بسبب الاستعداد الجيد لحركة حماس.وصرح مسؤولان إسرائيليان بحسب موقع "أكسيوس الأميركي" أن إسرائيل مستعدة لتأجيل الاجتياح البري لغزة لبضعة أيام للسماح بإجراء محادثات حول إطلاق سراح عددٍ أكبر من المحتجزين لدى حركة حماس.