قصف إسرائيلي يستهدف منزل عائلة "الدحدوح".. من هو

استهدف قصف إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل عائلة مراسل قناة الجزيرة الفضائية وائل الدحدوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم زوجته وابنه وابنته.



وقال الدحدوح إن "القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي في منطقة بعيدة عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه".



وأضاف مراسل الجزيرة أنه "كان يتواجد في المبنى المستهدف أكثر من مئة شخص بينهم عدد كبير من أفراد عائلة الدحدوح"، مشيراً الى أن "القصف الإسرائيلي استهدف عائلتي الدحدوح وعوض، وعدد من أفراد العائلتين لا يزال في عداد المفقودين".

بدورها قالت قناة الجزيرة، إن "عائلة الدحدوح لجأت إلى مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة بعد أن ارتأى أنه لن يتمكن من التفرغ لهم وسط القصف المتواصل وعمله الدؤوب في تغطية العدوان، وكان الاحتلال طلب من الفلسطينيين في القطاع النزوح جنوبا لتجنب القصف، لكن القصف الإسرائيلي لحق بهم إلى هناك، مما يؤكد مرارا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع".

وأضافت القناة "استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في القصف".

من هو الدحدوح

وائل حمدان إبراهيم الدحدوح (30 أبريل 1970) صحفي فلسطيني، ولد ودرس في غزة واعتقل سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتلقى وائل الدحدوح تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس عدة في مدينة غزة، وحصل مجدداً على شهادة الثانوية العامة في السجن الإسرائيلي، ثم حصل على بكالوريوس في الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1998، كما حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس أبو ديس عام 2007.



وعمل الدحدوح في صحيفة القدس الفلسطينية مراسلاً في غزة، وكتب في مجلات فلسطينية أخرى، ثم عمل مراسلاً لصوت فلسطين من طهران، وكذلك لقناة سحر الفضائية مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000.



كما عمل مراسلاً لقناة العربية عام 2003 ثم انتقل للعمل مراسلاً ومسؤول مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة منذ عام 2004.