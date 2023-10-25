بايدن يكشف علاقته بتأخير "الهجوم البري" على غزة

وأكد بايدن أنه "لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشددا على أن إسرائيل التمسك بقوانين الحرب وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء.وأضاف: "لست واثقا من عدد القتلى الذي تعلنه حماس، علينا أن نتذكر أن حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين".وتابع: "المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل".وأكد بايدن، أمس الثلاثاء، أنّه لا يمكن الحديث عن أيّ مباحثات حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تعلن عن موعد الهجوم البري على غزة"، مشيرا إلى أن يجرى التحضير لذلك.وذكر نتنياهو: "سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء. نستعد لغزو بري ولن أخوض في تفاصيل"، وأوضح أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.