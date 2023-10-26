دمار "هائل" وبنايات أختفت.. مشاهد تُوثق أضرار غزة بعد القصف الإسرائيلي

السومرية نيوز – دوليات



تخوض إسرائيل حربا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد أن شنت الأخيرة هجمات مفاجئة عبر الحدود إلى داخل إسرائيل.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة بشكل أكبر.



وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي نشرتها شركة "ماكسار" الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمواقع في جميع أنحاء قطاع غزة. بيت حانون

مخيم الشاطئ في غزة

بين حانون منطقة العطاطرة