"حماس" توجه نداء عاجلا للشعوب العربية والإسلامية

وقالت الحركة في بيان لها إن "دعوتنا تأتي أمام المجازر المروّعة وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الفاشية وجيشه النازي، ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني من المدنيين العزّل والأطفال والنساء، وفي ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع الاحتلال، بدعم أمريكي وغربي، دخول الوقود والمواد الإغاثية والطبية العاجلة عبر معبر رفح، وتزامناً مع إعلان انهيار المنظومة الصحيَّة في القطاع، ممّا ينذر بتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزّة".ودعت "حماس" إلى "تصعيد الحراك الجماهيري، في كل دول العالم والضغط بكل الوسائل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة والوقود، إنقاذاً لأرواح المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزَّة".