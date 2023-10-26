القسام تهدد: سنبطش بطشتنا الكبرى دون حساب

وكتب الإعلام العسكري الكتائب منشورا على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه:بعذاب الله سنأتيهم .. أي عذاب .. أي عذابوسنبطش بطشتنا الكبرى .. دون حساب .. دون حساببعذاب الله سنأتيهم .. أي عذاب .. أي عذابوسنبطش بطشتنا الكبري .. دون حساب .. دون حسابسنسوي الأرض بدولتهم .. ونبدد وهم الأغرابونعيد البسمة للأقصي .. ونعانق شوق المحرابوسنسجد شكرا للمولى .. يا جند الله .. يا جند الله

ووجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، نداء عاجلا إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية و"أحرار العالم"، دعتهم فيها إلى تصعيد الحراك الجماهيري طوال الأيام القادمة، والمشاركة الفاعلة والمكثّفة في يومي الجمعة والأحد القادمين تحت شعار: "افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزّة" .