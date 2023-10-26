تقرير: الإسرائيليون لا ينامون .. ارتفاع كبير باستهلاك المهدئات

وذكر الموقع تغريدة له على موقع "أكس" أن "الإسرائيليين لا ينامون.. ارتفاع كبير في استهلاك الأدوية والمهدئات النفسية خلال الأسبوعين الماضيين؛ بسبب الحرب مع غزة".وهددت كتائب القسام، اليوم الخميس، مخاطبة "إسرائيل" بأن الكتائب "ستبطش بطشتها الكبرى دون حساب"، في إشارة الى تصعيد مرتقب من الجبهة الفلسطينية ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.ووجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، نداء عاجلا إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية و"أحرار العالم"، دعتهم فيها إلى تصعيد الحراك الجماهيري طوال الأيام القادمة، والمشاركة الفاعلة والمكثّفة في يومي الجمعة والأحد القادمين تحت شعار: "افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزّة" .