بيان عربي مشترك يستنكر التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة بشأن غزة.. "ممرات إنسانية"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بيان عربي مشترك يستنكر التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة

الساحة الفلسطينية

2023-10-26 | 10:04
بيان عربي مشترك يستنكر التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة
457 مشاهدة

أصدرت دول عربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا استنكروا فيه التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة وكافة أعمال العنف والإرهاب، بعد 5 أيام من قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس.

ولدى اختتام القمة، السبت، لم تصدر الدول المشاركة بيانا ختاميا، لكن القاهرة أصدرت بيانا أكدت فيه مطلب "الوقف الفوري للحرب" الذي اتفق عليه الجميع خلال القمة.

وتضمّن بيان الخميس، الصادر عن وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، إدانة ورفضا لاستهداف المدنيين "وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".

كما دان المشاركون ما وصفوه بـ "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي" مؤكدين رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".

البيان تضمن أيضا تأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 "بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي" مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون من حماس على بلدات إسرائيلية.

وقتل في هجوم حماس نحو 1400 شخص في إسرائيل بينهم مدنيون ونساء، في حين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في القطاع بينهم نساء وأطفال وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وتم التشديد في البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".

وطالب البيان، مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".

وحث البيان على "ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".

إلى ذلك، أعرب الموقعون عن "قلقهم إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين".

وعبروا كذلك عن "بالغ القلق" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية "باعتباره أمرا بالغ الأهمية" وفق وصف البيان.

البيان ختم بالتأكيد على، أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتأكيد أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح القمة "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".

وطالب بـ"الوقف الفوري للحرب (..) والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".

وكرّر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Play
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Play
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Play
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Play
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
Play
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
Play
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Play
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
Play
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Play
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Play
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Play
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
Play
العراق في دقيقة 26-10-2023
13:30 | 2023-10-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Play
نشرة ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-26
Morning Live
Play
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Play
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
Play
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
Play
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Play
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
Play
الفنان محمد الشيخ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-23
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.