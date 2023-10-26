القسام تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين المقتولين نتيجة القصف بغزة

وذكرت الكتائب في بيان، انها "تقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".وكشفت حركة حماس،، في وقت سابق، أن كتائب القسام "تحتفظ بنحو مئتي أسير"، وأن "البقية موزّعون لدى مكونات أخرى من فصائل المقاومة، أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم"، وفق ما جاء على لسان أبو عبيدة.أما بالنسبة للأجانب المحتجزين في غزة، فقال أبو عبيدة إنه "كان من الصعب التحقق من هويتهم أثناء المعركة، وهم "ضيوف" سيطلق سراحهم "حين تسمح الظروف الميدانية بذلك".وليس واضحاً بعد عدد الأجانب الذين اقتادتهم حماس، علماً أن بينهم مزدوجي الجنسية، وبعضهم لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد جرى توقيف أغلبهم في حفل "نوفا" في غلاف غزة.