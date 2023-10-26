بلجيكا: الرهائن لدى "حماس" ليس مبررا لتجويع غزة

وقال رئيس الوزراء البلجيكي: "حماس لديها نوعان من الرهائن: 222 رهينة من إسرائيل، لكنهم أيضا يتخذون سكان غزة رهينة".وعلى الصعيد نفسه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الزعماء الأوروبيين سيستغلون قمة في بروكسل لإرسال إشارة واضحة على دعمهم لإسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها".وتابع شولتس في تعليقات للصحفيين قبيل اجتماع رؤساء حكومات الاتحاد: "من المهم أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)"، مضيفا أن السكان المدنيين في غزة "هم أيضا ضحايا حماس".