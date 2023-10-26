الخزانة الامريكية تطالب بتفتيش المساعدات الداخلة الى غزة

وأشارت يلين إلى أن "واشنطن اتخذت خطوات كثيرة لفرض عقوبات لتقليص مصادر تمويل حماس".سبق وأن تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار في مجلس الامن، يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويطالب إيران بوقف دعمها "للميليشيات المسلحة"، بينما لم يتضمن أي مقترح حول هدنة أو وقف لإطلاق النار.لكن حركة حماس رفضته، إذ اعتبرته أنه امتدادا للغطاء السياسي الذي تمنحه الولايات المتحدة لحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.وأكدت حماس أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القرار لا تلبي الحد الأدنى لإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لكارثة إنسانية.