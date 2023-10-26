هجوم جوي عنيف يستهدف مناطق غزة

وينفذ "الجيش الإسرائيلي" حاليا هجوما جويا ومدفعيا على شكل ما يعرف بـ "حزام ناري" على مناطق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تشهد المناطق الشرقية لمخيم المغازي وخانيونس ووسط خانيونس ومحيط شارع 5 غارات جوية ضخمة.من جانبه، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن العمليات البرية المحدودة في قطاع غزة ستستمر الليلة وفي الأيام القادمة أيضا.وأفادت وزارة الداخلية بغزة، عن سقوط "شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة".ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، يركز الجيش الإسرائيلي قصفه العشوائي ما بين حي تل الهوى ومدينة المغراقة، وجميع هذه المناطق يتم استهدافها بالقذائف المدفعية بشكل مستمر منذ عصر اليوم.كما تستهدف المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المنطقة الغربية من محافظة شمال قطاع غزة، كذلك منطقة شرق مخيم البريج وسط القطاع.وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان: "طائرات الاحتلال تقصف عدة منازل للمواطنين في مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع".