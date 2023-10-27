ارتفاع حصيلة قتلى الجيش "الإسرائيلي"

وقال هغاري في مؤتمره الصحافي اليومي: "أبلغنا ذوي 229 مختطفا في غزة حتى الآن، وأبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب. رصدنا تهديدا فوق البحر الأحمر ونعتقد أن الانفجار في مصر كان مصدره هذا التهديد".وأضاف: "سنعمل مع مصر والولايات المتحدة لتعزيز الدفاع في المنطقة ضد التهديدات القادمة من البحر الأحمر، وسوف نكشف عن المرافق الإنسانية التي تستخدمها حماس كبنية تحتية إرهابية بطريقة تعرض المدنيين في غزة للخطر".وأفاد بأن "الحدود الشمالية لم يكن فيها أي أحداث أمنية الليلة الماضية وسنواصل حالة التأهب".