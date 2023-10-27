صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 7326 شخصاً

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته السومرية نيوز، إن "عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة ارتفع الى 7326 من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 18967 مصاباً".وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على القطاع إلى 7028 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا".وأشارت الصحة إلى أن "طواقمها تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض".ويتواصل القصف المدفعي لطيران الجيش الصهيوني على المناطق الشرقية لمخيم البريج والمغازي وحي الزيتون وحي الشجاعية وشمال قطاع غزة".