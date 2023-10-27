"حزب الله" اللبناني يستهدف موقع "أبو دجاج" الإسرائيلي

وقال "حزب الله" في بيانه: "هاجمت المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "أبو دجاج" بالأسلحة المناسبة ‏ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية".‏وفي سياق متصل، إفادت مصادر في لبنان "بإطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت مجموعة من الجيش اللبناني لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي في بلدة عيترون جنوبي لبنان.في حين أصدر "حزب الله" لاحقا بيان أعلن فيه استهداف موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي حيث قال: "هاجم مجاهدونا عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّروا قسما من تجهيزاته الفنية".وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة قام مسلحون باطلاق قذائف من داخل الاراضي اللبنانية نحو موقع للجيش الاسرائيلي في منطقة أفيفيم ونحو منطقة مسغاف عام دون وقوع إصابات"، لافتا إلى أن "مدفعية الجيش تقصف مصادر إطلاق النار".يذكر أن النيران اشتعلت في مساحات حرجية واسعة عند الحدود الجنوبية اللبنانية أمس الخميس، بسبب "القصف الفوسفوري والقذائف الضوئية" التي ألقاها الجيش الإسرائيلي.وعلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ذلك قائلا إن الحرائق جنوبي البلاد الناتجة عن قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا التي يطلقها الجيش الإسرائيلي، هي برسم المجتمع الدولي.وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.