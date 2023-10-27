حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن "حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 310 قتلى، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".وذكرت مصادر صحفية في قطاع غزة اليوم الجمعة بأن "الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع".وأمس الخميس، أعلنت كتائب "القسام" أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".