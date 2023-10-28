موجهة رسالة لإسرائيل.. العفو الدولية تؤكد تعرض أهالي غزة لخطر "غير مسبوق"

وذكرت المنظمة في عدة منشورات على منصة "إكس" ليل الجمعة/السبت: "يتعرض المدنيون في غزّة لخطر غير مسبوق: قطعت إسرائيل كافة سبلهم للاتصال، بينما تكثّف القصف وتوسّع هجماتها البرية".واضافت: "يجب إعادة تشغيل الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف إسرائيل للقصف الجوي والبري على غزّة".وتابعت: "فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة، وتواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة هجمات الاحتلال الإسرائيلية وقطع الاتصالات".وطالبت المنظمة تل أبيب بوقف هجماتها على القطاع قائلة: "يجب على الكيان الإسرائيلي إيقاف هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل".